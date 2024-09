Plea nicht schwerer verletzt Was Stöger und Kleindienst beim 1:3 gegen Stuttgart nervte

Plea verletzte sich bei seinem Treffer am Knie, schon vorher war er angeschlagen gewesen, konnte aber weitermachen. Borussia gab erst mal Entwarnung am Sonntag: Das MRT habe „zunächst keine schwerwiegende strukturelle Verletzung“ ergeben. Nach Abklingen der Symptome werde Plea wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen können, hieß es ohne die Nennung weiterer Details. Sein Einsatz am kommenden Samstag (18.30 Uhr) in Frankfurt dürfte zumindest fraglich sein.