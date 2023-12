“So kannst du in der Bundesliga nicht gewinnen“ Borussen lassen fehlende Frische nicht als Ausrede für das 1:3 in Berlin gelten

Es war nicht das erste Mal, dass Gerardo Seoane an der Seitenlinie auf Nenad Bjelica, den neuen Trainer des FC Union Berlin, traf. 2018 hatte er mit den Young Boys Bern in der Champions-League-Qualifikation Bjelicas Dinamo Zagreb ausgeschaltet. Nun wollte er beim Bundesligadebüt des Kroaten auf der Berliner Bank erneut die Oberhand behalten – was indes gehörig misslang. Zum vierten Mal in der laufenden Saison trat Borussia gegen den aktuellen Tabellenletzten an, und wieder wurde es zu einer Enttäuschung: Gladbach verlor 1:3 (0:1) und ließ fast alles von dem vermissen, was die Mannschaft in den vergangenen Wochen stark gemacht hatte.