„Das geht mir gegen den Strich“ Nicht nur Borussias Fans sind angefressen nach dem 0:4 in Mainz

Es ging also wieder um die kleinen, aber entscheidenden Momente. Die einzige Konstanz zeigt Gladbach darin, sie zuverlässig nicht für sich zu nutzen. „Es ist einfach eine Qualität, ob du in der Lage bist, enge Spiele auf deine Seite zu ziehen“, sagte Farke. „Nach dem 0:2 haben wir die Riesenchance, durch Marcus Thuram zum Anschlusstreffer zu kommen. In solchen Momenten musst du da sein.“ Wieder ließ Borussia eine Möglichkeit liegen, erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge zu gewinnen – und wie. „Es regt mich so dermaßen auf, da kann ich jeden Frust der Fans verstehen“, sagte Virkus.