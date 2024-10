Kleindienst-Tor, aber 1:2 Harmlose Gladbacher verlieren beim FC Augsburg

Borussias Trainer Gerardo Seoane tat in Sachen Aufstellung, was zu erwarten war nach den Ereignissen beim 1:0-Sieg gegen Union Berlin. Nathan Ngoumou zog sich einen Muskelfaserriss zu, dann erzielte Joker Tomas Cvancara das Siegtor in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Damit verdiente er sich den ersten Startelf-Einsatz der Saison, der Tscheche bekam den durch Ngoumous Verletzung frei gewordenen Platz.