„Ich könnte noch so weitermachen“ Farke notiert lange Mängelliste nach Borussias 0:1 gegen St. Pauli

Trainer Farke gab Kramer in einem Punkt Recht: „Vorbereitungsergebnisse geben keine Punkte.“ Trotzdem hätte er auf die Niederlage verzichten können und erlaubte seinen Spielern nicht, sich hinter der fehlenden Aussagekraft vieler Testspiel-Resultate zu verstecken. Vor allem an der ersten Halbzeit ließ Farke kein gutes Haar – weder an den ersten 30 Minuten noch an der Reaktion auf den Rückstand. „Wir haben jeden 50:50-Zweikampf verloren, im Passspiel waren wir ungenau, hatten keine gute Intensität. Gegen Bielefeld waren wir nach Ballverlusten überragend im Gegenpressing, das war heute gar nicht zu sehen“, sagte Farke. 4:0 hatte seine Mannschaft am Mittwoch gewonnen. „Wir haben keine tiefen Laufwege gezeigt. Ich könnte noch so weitermachen.“ Dann habe Borussia ein, zwei Gänge hochschalten müssen, es aber ohne Struktur gemacht: „Du musst es schon im Kollektiv machen und dich an den Plan halten“, so der 46-Jährige.