„Wir haben viel leiden müssen“ Wie Borussia trotz Bayers „brutaler Qualität“ einen Punkt holte

„Natürlich hätten wir gerne da auch ein paar Phasen gehabt wie in 15 Minuten der ersten Halbzeit, in denen wir etwas Ruhe durch eigenen Ballbesitz hatten. Doch ist immer auch die Frage, wie viel Risiko du gegen Bayer gehst. Und sicherlich haben wir da noch das größte Verbesserungspotenzial, unter Druck cool am Ball zu bleiben“, analysierte Weigl, der hinzufügte: „Letztlich überwiegt aber der Stolz, so verteidigt zu haben.“