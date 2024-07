„Ein Weg, den wir uns nicht vorstellen wollen“ Finanz-Boss Schippers sagt, wo Gladbach ohne den Borussia-Park stehen würde

Schippers Der Umzug vom Bökelberg in den Borussia-Park war der nötige Schritt, um in der Bundesliga wettbewerbsfähig bleiben zu können. Es geht am Ende ja nicht nur darum, einfach mehr Plätze für Zuschauer zu haben. Es gibt heutzutage so viele Auflagen um den ganzen Spielbetrieb herum, beispielsweise was man für die Medien bereitstellen muss, gerade wenn man auch an internationale Spiele denkt, die wir in den vergangenen Jahren ja auch austragen durften. Diese Auflagen hätten wir am Bökelberg niemals erfüllen können. Zudem sind mit dem Borussia-Park zahlreiche Veranstaltungen abseits des Fußballs möglich. Zuletzt hatten wir beispielsweise das Pink-Konzert mit über 40.000 Zuschauern hier. Insgesamt 2.196 Veranstaltungen – vom kleinen Kindergeburtstag über die Stadionführungen bis hin zu großen Firmenfeiern und Messen – haben im Jahr 2023 im Borussia-Park stattgefunden. Es geht also um weit mehr als „nur“ den Bundesliga-Alltag.