Borussias Verteidiger: Ginters Pläne rund um die Fußball-Weltmeisterschaft

Mönchengladbach Matthias Ginter wird heute dabei sein, wenn der vorläufige DFB-Kader benannt wird. Schafft er es zur WM? Und was macht er nach dem Sommer?

Wenn der letzte Eindruck zählt, könnte die Planung von Matthias Ginter in Unordnung geraten. Eigentlich hat er sich diese Woche so zurechtgelegt: Samstag das letzte Bundesliga-Spiel mit Borussia beim Hamburger SV, Sonntag die erste Veranstaltung zugunsten seiner Stiftung in Freiburg, am Dienstag die Nominierung für den vorläufigen WM-Kader, von Dienstag bis Donnerstag noch drei Trainingseinheiten in Mönchengladbach und schließlich am Samstag seine Hochzeit in Freiburg. Das indes, was er beim 1:2 in Hamburg bot, war keineswegs dazu angetan, ihn in einen WM-Kader zu berufen. "Um erfolgreich zu sein, brauchen wir Charaktere, die im Wind stehen", monierte Trainer Dieter Hecking und meinte damit auch seinen Abwehrchef.