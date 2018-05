Neuer Vereinsrekord möglich: Ginter und sechs weitere Borussen haben WM-Chancen

Mönchengladbach Erwartungsgemäß haben es sieben Spieler von Borussia Mönchengladbach in den vorläufigen WM-Kader ihrer Heimatländer geschafft. Bis zum 4. Juni fallen die finalen Entscheidungen.

„Ich freue mich sehr über die Nominierung und werde nun alles geben, um es auch ins endgültige Aufgebot zu schaffen“, sagte Matthias Ginter. „Eine WM ist eines der größten Ereignisse, die es für einen Fußballer gibt. Daher würde ich mich riesig freuen, das noch einmal zu erleben zu dürfen.“ 2014 war er Weltmeister geworden, ohne zum Einsatz zu kommen. Ginter weilt wie alle anderen Borussen, die zur WM fahren könnten, im Kurzurlaub, während ihre Kollegen noch bis Donnerstag am Borussia-Park trainieren. Für sie geht es am 1. Juli dann wieder los, für die WM-Fahrer je nach Erfolg ihrer Teams erst später. Wenn Borussia vom 22. bis 29. Juli ins Trainingslager an den Tegernsee fährt, sind womöglich noch nicht alle wieder dabei.