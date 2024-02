„So nämlich“ Gladbachs Kramer freut sich über Geburtstagsgrüße von Fifa-Präsident

Kramer zögerte nach Erhalt der Glückwünsche nicht - und bedankte sich prompt mit den Worten „So nämlich“ und freudigen Emojis. Gladbachs Mittelfeldspieler, seit Montag 33 Jahre alt, darf an seinem Geburtstag einen freien Tag genießen, die Vorbereitung auf das nächste Spiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) gegen den VfL Bochum startet für die Borussen am Dienstag. Ob Kramer dann wieder am Start sein kann, ist fraglich.