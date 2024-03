Borussias Trainer Seoane „Es muss ein neues Gladbach entstehen“

Er selbst wechselte erst nach 70 Minuten erstmals, brachte unter anderem Ko Itakura als zusätzlichen Spieler auf der Sechs. Ein Schachzug, mit der Borussia wieder etwas mehr Spielkontrolle gewann, zumindest ließen sich die Borussen in der Schlussphase nicht mehr so sehr in die eigene Hälfte drängen. Doch 13:3 Torschüsse in der zweiten Halbzeit belegten deutlich: Letztlich hatten die Gladbacher erneut zwei Gesichter gezeigt, nicht genug Konstanz an den Tag gelegt, um mal wieder eine Führung ins Ziel zu bringen.