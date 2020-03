Fans bekommen ihr Geld zurück : Was Sie zum Geisterderby wissen müssen

Ausnahmezustand im Borussia-Park - gegen Köln wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach In Mönchengladbach wird das erste Geisterspiel in der Geschichte der Fußball-Bundesliga ausgetragen. Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln müssen am Mittwoch ohne Fans auskommen. Welche Konsequenzen das für Fans und Vereine hat, beantworten wir hier.