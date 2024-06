Noch-Borusse gegen Ex-Borusse Wöber hat Thuram auf unliebsame Weise die Show gestohlen

In seiner Gladbacher Zeit hatte der Stürmer dagegen zuweilen auch für unliebsame Schlagzeilen gesorgt – was auch der Montagabend ins Gedächtnis rief. Denn Thuram bekam es mit Österreichs Rechtsverteidiger Stefan Posch zu tun – dem ehemaligen Hoffenheimer hatte Thuram im Dezember 2020 aus nächster Nähe ins Gesicht gespuckt, was ihm die Rote Karte und eine mehrwöchige Sperre in der Bundesliga einbrachte.