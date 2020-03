Ex-DFL-Chef Holzhäuser : „Kirch-Krise für die Liga existenzbedrohender als Corona“

Düsseldorf Erschüttert die Aussetzung des Spielbetriebs angesichts der Coronavirus-Pandemie den deutschen Profifußball in seinen wirtschaftlichen Grundfesten? Der frühere Präsident des Ligaverbandes und langjährige Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, Wolfgang Holzhäuser, glaubt das nicht. Er hält das Problem für „beherrschbar“.

Der langjährige Geschäftsführer von Bayer Leverkusen und frühere Präsident der Deutschen Fußball-Liga (DFL), Wolfgang Holzhäuser, sieht im Aussetzen des Spielbetriebs wegen der aktuellen Coronavirus-Pandemie keine existenzbedrohende Krise für den deutschen Fußball. „Die Liga hat ein Problem, das beherrschbar erscheint. Die ‚Kirch-Krise‘ war dagegen existenzbedrohender. Rechteinhaber wie Sky oder auch Sponsoren sollten darauf vertrauen, dass die ausgefallenen Spiele noch nachgeholt werden“, sagte der 70-Jährige unserer Redaktion. In der sogenannten Kirch-Krise von 2002 erlebten die deutschen Proficlubs Einnahmeausfälle in dreistelliger Millionenhöhe aus der damaligen TV-Vermarktung.

An der Entscheidung des aktuellen DFL-Präsidiums um Christian Seifert, erst am Freitagnachmittag die kommenden beiden Spieltage in der Ersten und Zweiten Bundesliga abzusagen, kann Holzhäuser nichts Verwerfliches finden. „Ich hatte schon den Eindruck, dass sich Seifert und die Kollegen sehr viel und auch sorgfältig Gedanken gemacht haben, ob und in welcher Form auf die Situation reagiert werden muss. Schließlich war genau zu überlegen, wie der Schaden auf Clubs am optimalsten gemanagt werden muss“, sagte Holzhäuser, der 2004 kommissarisch der DFL vorgestanden hatte. „Letztlich war die Entscheidung, den Spielbetrieb sofort zu unterbrechen, unumgänglich.“