Fünftes Spiel in Folge ohne Sieg Borussia unterliegt beim Spitzenteam in Leipzig

Borussia Mönchengladbach ist beim Spitzenteam RB Leipzig das fünfte Mal in Folge ohne Sieg geblieben. Die Fohlen unterlagen bei ihrem Ex-Trainer Marco Rose am Ende verdient mit 0:2. Die Sachsen haben damit wieder Anschluss die Champions-League-Ränge hergestellt und sorgte für eine Trendwende in der Bundesliga nach schwachen Ergebnissen zu Jahresbeginn.