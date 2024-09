Stürmersituation beim DFB Füllkrug muss passen – Matthäus empfiehlt Gladbachs Kleindienst

Es ist nicht so, dass Niclas Füllkrug die Sache, die auch seine Sache ist, offen beworben hat bei Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Aber jeder hatte die Option im Kopf“, sagte die nationale Nummer neun nach dem famosen 5:0-Sieg der DFB-Mannschaft gegen Ungarn. Füllkrug machte dabei Füllkrug-Sachen, der nun für West Ham United in der Premier League Tätige war in der Düsseldorfer Arena mit seinem Tor zum 1:0 das, was in der Szene als „Dosenöffner“ bezeichnet wird.