Verfolgt wird Gladbach vom FC Marisca Mersch aus Luxemburg, der in 15 Spielen 19 nach Führung abgegeben hat. In den Ligen, die ihre Saison nicht von August bis Mai, sondern jeweils in einem Kalenderjahr bestreiten, übertreffen zwei Teams Borussias Wert, aber nicht Brentfords. Sarpsborg 08 FF hat in Norwegen 24 Punkte in 30 Partien verspielt, Kalju FC in Estland dieselbe Anzahl in 36. Dass Gladbach das noch übertreffen wird, ist keine gewagte These.