LIVE Samstag ab 15.30 Uhr Borussia auswärts bei Mainz 05 gefordert

Mönchengladbach · Borussia Mönchengladbach möchte nach dem 5:2-Sieg gegen den VfL Bochum auch in Mainz drei Punkte einfahren. Doch zwei Liga-Siege hintereinander sind dem Team von Trainer Gerardo Seoane in dieser Saison noch nicht gelungen. In unserem Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

01.03.2024 , 10:54 Uhr

(togr, hgo, jaso, kk)