Transfer-Konditionen sind klar Auch Gladbach mischt im Poker um Fortuna-Überflieger Tzolis mit

Wie die griechische Seite „Sport24“ berichtet, sollen die Gladbacher nun heiß darauf sein, im Sommer auch hinter dem Punkt „Torschützenkönig der Zweiten Liga holen“ einen Haken zu machen. Borussia sei der Hauptinteressent, falls Christos Tzolis nicht bei Fortuna bleibt. Am Sonntag hatte der 22-Jährige den Zweitliga-Dritten mit seinen Saisontoren 20 bis 22 zum 3:2 gegen den 1. FC Magdeburg geschossen, nun steht am Donnerstagabend das Hinspiel in der Relegation beim VfL Bochum an.