3:3 in der Türkei : Borges Sanches überzeugt bei nächster Luxemburg-Überraschung

Liveblog Mönchengladbach Yvandro Borges Sanches ist mit 18 Jahren gesetzt in der Startelf der luxemburgischen Nationalmannschaft. Seine Bedeutung untermauerte das Gladbacher Top-Talent am Donnerstagabend beim überraschenden 3:3 in der Türkei.