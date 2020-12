Dritter Sieg in Folge für U23



Borussias U23 bleibt in der Regionalliga West im oberen Tabellendrittel. Heiko Vogels Mannschaft gewann das kleine Viertliga-Derby beim FC Wegberg-Beeck am Freitagabend mit 1:0. Für das einzige Tor sorgte Famana Quizera (62.), für den 18-jährigen Portugiesen war es das dritte Saisontor. Aus dem Profiteam kamen Andreas Poulsen und Jordan Beyer zum Einsatz, Letzterer sah wegen Meckerns die Rote Karte. Nach einer einmonatigen Pause nach mehreren Corona-Fällen im Team hat die U23 14 Punkte aus acht Spielen geholt, zuletzt gab es drei Siege in Folge.