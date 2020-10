Xherdan Shaqiri, Nationalmannschaftskollege von Borussias Schweizern Yann Sommer und Nico Elvedi, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Profi des FC Liverpool war am Montag erstmals seit 16 Monaten zur "Nati" gestoßen. Teamarzt Dr. Martin Maleck sagte am Dienstagvormittag: "Xherdan Shaqiri ist sofort von der Mannschaft isoliert worden. Alle anderen Spieler und Staff-Mitglieder sind negativ getestet worden und wir haben uns streng an die Masken-Pflicht und das Social Distancing gehalten." Deshalb sei die Austragung des Testspiels gegen Kroatien am Mittwoch in St. Gallen nicht gefährdet, das komplette Team soll am Morgen einen Extra-Test erhalten.