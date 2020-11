Fohlenfutter-Ticker : Drei Wechsel - Rose schickt die Real-Elf gegen Donezk ins Rennen

Rose wechselt dreimal - Real-Elf soll es auch in Donezk richten



Gladbach-Trainer Marco Rose nimmt im Vergleich zum 1:0 im Top-Spiel gegen RB Leipzig drei Wechsel vor. Kapitän Lars Stindl, Christoph Kramer und Marcus Thuram kehren zurück in die Startelf.



Zudem ist Nico Elvedi, der gegen Leipzig in der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden musste, rechtzeitig fit geworden. Damit schickt Rose exakt die gleiche Elf wie in der vergangenen Woche beim 2:2 gegen Real Madrid aufs Feld.



Borussia: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Stindl - Hofmann, Plea, Thuram



Bank: Sippel, Grün, Lang, Herrmann, Wolf, Traoré, Wendt, Lazaro, Bénes, Jantschke, Embolo, Reitz