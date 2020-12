Fohlenfutter-Ticker : Jantschke fehlt in Freiburg - drei Borussen rotieren in die Startelf

Zakaria rückt gegen Freiburg in die Viererkette



Gladbach-Trainer Marco Rose nimmt gegen den SC Freiburg drei Veränderungen in der Startelf vor. Denis Zakaria muss dabei den Job in der Viererkette übernehmen. Auch Hannes Wolf und Breel Embolo rücken in die Anfangsformation.



Borussia: Sommer - Lainer, Ginter, Zakaria, Wendt - Kramer, Neuhaus - Stindl - Embolo, Plea, Wolf



Bank: Sippel, Lang, Herrmann, Thuram, Beyer, Traoré, Lazaro, Bénes, Poulsen



Tony Jantschke (Knieverletzung), Nico Elvedi (Muskelverletzung) und Ramy Bensebaini (Trainingsrückstand nach Quarantäne) fallen ebenso wie Offensivspieler Jonas Hofmann (Muskelbündelriss) aus.