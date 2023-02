Viel „mangelhaft“, einmal „ungenügend“ Die Noten der Borussen zur 0:4-Pleite in Mainz

Meurer mit Doppelpack beim 3:2-Sieg der U23 gegen Ahlen



Steffen Meurer hat Borussias U23 mit seinem Tor in der 88. Minute einen 3:2-Heimsieg gegen Rot Weiss Ahlen beschert. Der Offensivmann des Gladbacher Regionalliga-Teams war mit einem Doppelpack der Mann des Tages. Für die Borussen war es nach dem 4:2 im Topspiel in Wuppertal der zweite Sieg in Folge.



Cagatay Kader sorgte nach 26 Minuten für die Führung des Teams von Trainer Eugen Polanski, Hüseyin Bulut schaffte das 1:1 (39.), Meurer brachte die Gladbacher mit seinem ersten Treffer in der 45. Minuten nochmal nach vorn, die erneut Bulut nach 61 Minuten nochmal egalisierte. Nach Meurers zweitem Streich kam Ahlen dann nicht mehr zurück.



Zumindest bis Samstagnachmittag sind die Gladbacher wieder Zweiter mit 45 Punkten. Wuppertal (42) spielt um 14 Uhr beim Letzten SV Straelen und da da die Chance, die Gladbacher wieder zu überholen aufgrund der Torbilanz.