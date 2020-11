Fohlenfutter-Ticker : Länderspiel-Absage - Borussias Schweizer bekommen dadurch eine Pause

Lainer spielt 90 Minuten, Lazaro schon zu Hause



Österreichs Nationalmannschaft hat im fünften Nations-League-Spiel den vierten Sieg gefeiert, es war allerdings ein mühevoller gegen Nordirland. Erst in der Schlussphase drehte Österreich das Spiel und gewann in Wien mit 2:1. Stefan Lainer spielte durch, tat sich wie die meisten seiner Kollegen aber schwer gegen den tiefstehenden Gegner.



Wie es weitergeht, ist unklar: Das Spiel der Norweger gegen Rumänien am Sonntag war abgesagt worden, weil die Mannschaft in Quarantäne musste. Am Mittwoch wäre Norwegen in Österreich gefordert, im entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die A-Liga. Sollte Norwegens Spiel gegen Rumänien für den Gegner gewertet werden, wäre Österreich bereits Gruppensieger.



Nicht mehr dabei am Sonntagabend war Valentino Lazaro. Der 24-Jährige hatte im Testspiel gegen Luxemburg sein Startelf-Comeback gefeiert und war anschließend bereits abgereist. Er wird also am Dienstag, wenn die Borussen die Vorbereitung auf das Spiel gegen den FC Augsburg aufnehmen, wieder auf dem Trainingsplatz stehen.