Ampel-Anlage beschädigt : Spektakulärer Unfall könnte Anreise zum Borussia-Heimspiel behindern

Liveblog Mönchengladbach Am Freitag hat es im Nordpark in Mönchengladbach einen spektakulären Unfall gegeben. Verletzt wurde niemand, aber der folgenschwere Zusammenprall könnte sich auf die Anfahrt vieler Fans zum Borussia-Park am Samstag auswirken. Hier erfahren Sie mehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken