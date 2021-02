Vertrag bis 2024 : Das soll Rose beim BVB verdienen

Noch hat Marco Rose nach Angaben der "Sport Bild" nicht bei Borussia Dortmund unterschrieben, aber das Magazin nennt in seiner Ausgabe am Mittwoch bereits Details des Vertrages: Demnach wird er bis 2024 laufen, ohne Ausstiegsklausel. 4,5 Millionen Euro brutto soll Rose dann verdienen, genau so viel wie Lucien Favre vor ihm beim BVB.



Mit dem Streamingdienst-Dazn, der Gladbachs Spiel gegen Manchester City am Mittwochabend (Anpfiff 21 Uhr) überträgt, hat Rose noch einmal über die Reaktionen auf seine Abschieds-Ankündigung gesprochen. "Die Wucht ist nicht ohne, das gebe ich zu. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir hier in den vergangenen eineinhalb Jahren eine Menge bewegt haben und viele Leute das Gefühl haben, dass wir eigentlich noch nicht am Ende sind. Das ist tatsächlich so", sagte Rose. "Und trotzdem habe ich eine persönliche Entscheidung getroffen. Das muss auch erlaubt sein, denke ich."