Comeback von De Bruyne : Manchester City baut vor Gladbach-Duell seine Rekorde aus

Manchester City gewinnt 1:0 beim FC Arsenal



Manchester City hat seinen 18. Pflichtspielsieg in Folge gefeiert und dabei zum zwölften Mal zu Null gespielt. Beim 1:0-Erfolg gegen den FC Arsenal erzielte Raheem Sterling das einzige Tor des Tages. Superstar Kevin De Bruyne feierte nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback und ist damit auch bereit für das Duell mit Borussia Mönchengladbach im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr/Dazn) in Budapest.