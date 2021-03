Ex-Borusse Matthäus : „Mannschaft steht nicht mehr hinter dem Trainer“

Matthäus zur Rose-Thematik: "Mannschaft steht nicht mehr hinter dem Trainer"



Nach der 0:1-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen hat Gladbach-Manager Max Eberl seinem Trainer Marco Rose erneut den Rücken gestärkt. "Ich habe breite Schultern und halte dem Druck stand“, sagte Eberl, der in den vergangenen Wochen stets betont hatte, dass die Entscheidung Roses die Spieler nicht beeinflussen würde.



Lothar Matthäus, der am Samstagabend als "Sky"-Experte das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund (4:2) analysierte, behauptete nun etwas anderes: "Die Mannschaft steht nicht mehr hinter dem Trainer", sagte der 59-Jährige. Matthäus will zudem gehört haben, dass es in der Borussen-Kabine mächtig geknallt haben soll. "Ich würde mit den Gremien und dem Spielerrat sprechen", so Matthäus. Gladbachs Mittelfeldspieler Christoph Kramer, der gegen Leverkusen aufgrund einer Bänderverletzung fehlte, hatte zuvor allerdings betont, dass das Verhältnis zwischen der Mannschaft und Rose intakt sei.