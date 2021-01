Fohlenfutter-Ticker : Borussia-Kapitän Stindl träumt von Olympia

Kraus verlässt Borussias U23



Thomas Kraus und Borussia Mönchrengladbach gehen ab Sommer getrennte Wege. der 33-Jährige kehrt zurück zum 1. FC Köln und wird als Ü23-Spieler für die U21 des Klubs auflaufen, so wie er es bereits von 2008 bis 2010 getan hatte. „Als Kapitän und einer der Routiniers der Mannschaft war Thomas in den vergangenen Jahren sehr wichtig für die U23. Er hat das Team geführt, war stets der verlängerte Arm des Trainers und hat damit viel für den Verein geleistet“, wird Borussias Nachwuchsdirektor Roland Virkus auf der Vereinshomepage zitiert. „Thomas möchte nun im Sommer nochmal einen neuen Weg einschlagen, das akzeptieren wir natürlich. Ich weiß aber auch, dass er bis zum letzten Tag bei Borussia alles für die Mannschaft geben wird – nur so kennen wir Thomas.“ Kraus steht bei 166 Einsätzen und 46 Toren für Borussia in der Regionalliga West und ist aktuelle Co-Trainer der U13.