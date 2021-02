Stindl fehlt gegen Leverkusen



Der Ärger des Kapitäns war groß: Nach dem Leipziger 3:2 hat Lars Stindl wegen Meckerns die Gelbe Karte gesehen, seine fünfte in dieser Saison. Damit fehlt er am kommenden Samstag zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen und dürfte am Dienstag im Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund sicher in der Startelf stehen.



Die meisten Karten bei Gladbach hat in dieser Saison bislang Florian Neuhaus gesehen. Mit acht führt er sogar das Bundesliga-Ranking an. Ramy Bensebaini und Breel Embolo sind akut von einer Sperre bedroht, sie stehen bei vier Verwarnungen. Vorbildlich fair ist Nico Elvedi: Er sah in Leipzig für sein erst achtes Foul in dieser Bundesliga-Saison erstmals Gelb.