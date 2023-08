Fohlenfutter-Newsblog Omlin verhindert Schlimmeres – So haben wir die Borussia-Profis beim 0:3 benotet

Mönchengladbach · Gegen Bayer 04 konnte Borussia Mönchengladbach am zweiten Spieltag in keinem Mannschaftsteil überzeugen, immerhin verhinderte Torhüter Jonas Omlin mit zwei starken Paraden in der Schlussphase Schlimmeres. Die ausführliche Einzelkritik zum 0:3 gegen Leverkusen.

26.08.2023, 20:32 Uhr

