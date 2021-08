Auch Thuram soll ein Thema gewesen sein : Inter Mailand holt Correa von Lazio Rom

Joaquín Correa (r.) im Duell mit Frankfurts Makoto Hasebe. Foto: AP/Gregorio Borgia

Liveblog Mönchengladbach Durch den Innenbandriss im Knie hatte sich ein Wechsel von Marcus Thuram in diesem Sommer ohnehin zerschlagen. Inter Mailand soll an dem Franzosen interessiert gewesen sein, investiert nun aber in einen Stürmer von Lazio Rom.

