Länderspiele der Borussen : U21-Trio im Einsatz - Bensebaini sieht Gelb-Rot in Schweden

Liveblog Mönchengladbach Während für die WM-Fahrer der Turnierbeginn naht, standen am Samstagabend für einige Borussia-Profis noch Länderspiele auf dem Programm. Ramy Bensebaini schickte sich vorzeitig in den Urlaub, Manu Koné stand in der Startelf.