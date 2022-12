Anekdoten und Fakten aus dem Borussia-Park Die älteste Legende, ein Busfahrer im Tor und eine lange Autofahrt

Ein Trainer und 34 Spieler - Borussias "Legenden"-Kader



Borussia Mönchengladbach hat am Freitagmittag den finalen Kader der "Legenden des Parks" veröffentlicht. Anpfiff des Spiels gegen die aktuelle Profimannschaft ist am Samstag um 19 Uhr. Neben Trainer Dieter Hecking sind 34 Spieler dabei, darunter drei Torhüter, sieben Abwehrspieler, 16 Mittelfeldspieler und acht Stürmer. Bislang nicht bekannt war unter anderem die Teilnahme von Thorgan Hazard, Roman Neustädter und Gal Alberman. Hazard, seit 2019 beim BVB unter Vertrag, und Neustädter, spielt in Belgien bei KVC Westerlo, sind damit die einzigen aktiven Profis unter den "Legenden".



Der komplette Kader: Heimeroth, Löhe, Bailly - Daems, Korzynietz, Zé Antonio, Strasser, Dorda, Jansen, Brouwers - Neustädter, Ndjeng, Kluge, Traoré, Hazard, Kirch, Marx, Demo, Bäcker, Marin, Polanski, Insúa, Alberman, Ulich, Delura, Arango - Hanke, van Hout, Idrissou, Neuville, Kahê, Sverkos, de Camargo, Raffael