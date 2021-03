3:1 in Bulgarien : Embolo bringt Schweizer Rekord-Führung auf den Weg

Embolo trifft für die Schweiz



Nach zwölf Minuten stand es 3:0 - und die schnellste Drei-Tore-Führung der Schweizer Länderspielgeschichte brachte Breel Embolo in der siebten Minute mit dem 1:0 auf den Weg. Haris Seferovic und Steven Zuber erhöhten für die Schweiz in Bulgarien, nach der Pause gelang den Gastgebern noch das 1:3. Yann Sommer (59. Länderspiel) und Nico Elvedo (23.) spielten durch, Embolo (41. Einsatz, fünftes Tor) hatte in der 90. Minute Feierabend, Denis Zakaria (29.) wurde 15 Minuten vor dem Ende eingewechselt.