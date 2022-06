Gute EM-Chancen : Koné und Noß erleben wichtige U21-Siege mit

Foto: dpa/Marius Becker 10 Bilder Das ist Daniel Farke

Liveblog Mönchengladbach Manu Koné und Conor Noß haben mit ihren U21-Nationalmannschaften wichtige Siege in der EM-Qualifikation gefeiert. Koné gewann mit Frankreich 4:1 in Armenien, Noß mit Irland 3:1 gegen Montenegro. Österreichs A-Team verlor in der Nations League ohne Stefan Lainer und Hannes Wolf 1:2 gegen Dänemark.