Gladbacher Talent : Borges Sanches mit Luxemburgs Nationalelf erfolgreich

Nationalspieler für Luxemburg: Borussias Talent Yvandro Borges Sanches (l.). Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Liveblog Mönchengladbach Borussias Nachwuchsspieler Yvandro Borges Sanches stand beim 3:1-Sieg in der WM-Qualifikation in Aserbaidschan in der Startformation Luxemburgs.

