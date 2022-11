Last-Minute-Tor : Boteli schießt Gladbachs U17 zum Sieg gegen Dortmund

Liveblog Mönchengladbach Vergangene Woche debütierte er mit 16 Jahren in der U19, nun hat Winsley Boteli seinem Stammteam in Gladbachs Jugend wieder geholfen. Dank seines Last-Minute-Treffers gegen Dortmund gelang der vierte Sieg in Folge.