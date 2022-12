Legendäre Rückennummer Borussia könnte bald einen neuen „10er“ haben

Mönchengladbach · Im französischen Nationaltrikot trägt Marcus Thuram derzeit bei der Weltmeisterschaft in Katar die Nummer 26 – bei Borussia ist es die 10. In Gladbach indes könnte es bald einen Nachfolger für Thuram geben. Wer die legendäre Nummer bereits bei Borussia getragen hat, sehen Sie in unserer Bilderstrecke.

14.12.2022, 15:19 Uhr