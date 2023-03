Platz ist unbespielbar Borussias U23-Spiel gegen Wiedenbrück abgesagt

Borussias U17 schlägt den Tabellenzweiten



Borussia Mönchengladbachs B-Junioren dürfen noch vom Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft träumen: Am Sonntag gab es in letzter Sekunde einen 2:1-Erfolg gegen Arminia Bielefeld. Talha Catkaya und Daniel Aserov drehten in der Nachspielzeit einen Rückstand. Bielefeld war erst in der 86. Minute in Führung gegangen, in der 90. Minute sah Henrik Koch wegen Zeitspiels Gelb-Rot. Die Borussen warfen in Überzahl alles nach vorne und wurden belohnt. Den Ausgleich bereitete Keeper Tiago Pereira Cardoso per Freistoßflanke vor, der 16-Jährige hatte am Vortag noch für die U19 gespielt und beim 1:6 gegen Borussia Dortmund im Tor gestanden.



Nächsten Samstag (13 Uhr) ist Gladbach beim Westdeutschen Meister Schalke 04 zu Gast, der in 14 Spielen erst zwei Gegentore kassiert und 13-mal gewonnen hat. In der Vorwoche hatte Schalke den Bielefeldern die erste Niederlage zugefügt. Borussias U17 muss nun hoffen, dass die Arminia auch gegen Preußen Münster Punkte lässt, das selbst noch gegen den Abstieg kämpft und dringend gewinnen muss. Neben einem Gladbacher Sieg gegen Schalke ist darüber hinaus ein Punktverlust Bayer Leverkusens gegen Borussia Dortmund nötig. Die Chancen auf Platz zwei sind also vor allem theoretischer Natur, eine ordentliche Saison hat Sascha Eickels Mannschaft schon jetzt hingelegt.



