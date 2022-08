Saisonstart naht : Borussias U17 muss sich etwas länger als U19 gedulden

Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 31 Bilder Borussias Eigengewächse aus dem Fohlenstall

Liveblog Mönchengladbach Die U23-Saison läuft, die Profis starten am Samstag. Bei den ältesten Junioren-Teams, der U17 und U19, dauert es noch ein wenig. Für beide stehen am Wochenende wichtige Tests an.