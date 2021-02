Fohlenfutter-Ticker : Mainz wird auf der Insel fündig - Villalba kein Thema

Zwei Abgänge am Deadline Day?



Andreas Poulsen kommt in zweieinhalb Jahren auf einen Pflichtspieleinsatz für Borussia, Julio Villalba in dreieinhalb Jahren auf zwei - klar ist, dass beide sich ihre Zeit in Gladbach anders vorgestellt hätten und momentan so gut wie keine Aussicht auf Spielminuten haben. Wie der "Kicker" berichtet, gibt es am Deadline Day, an dem das Transferfenster schließt, ein Szenario, das etwas am Schicksal des Dänen und des Paraguayers ändern könnte: Der FSV Mainz 05 soll sich für Poulsen und Villalba interessieren.



Eigentlich hat der Tabellen-17. der Bundesliga Spieler im Visier, die sofort weiterhelfen könnten. Fraglich ist, ob angesichts ihrer mangelnden Erfahrung Poulsen und Villalba in dieses Schema passen. Sollten sich andere Optionen nicht realisieren lassen, könnten der Linksverteidiger und der Stürmer jedoch zu ernsthaften Kandidaten werden. Ihre Verträge laufen bis 2023 und 2022. Vor einem Jahr waren sie beide nach Österreich verliehen worden, Poulsen an Austria Wien und Villalba an den SCR Altach. Das Transferfenster ist noch bis Montag um 18 Uhr geöffnet.