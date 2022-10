Zwei Tage vor dem Derby : Borussia-Trainer Farke ist zurück aus der Corona-Isolation

Ex-Borusse Blaswich feiert Champions-League-DebütIn Gladbach war er einst der Vertreter von Marc-André ter Stegen und Yann Sommer, über Leihgeschäfte und mehrere Jahre in den Niederlanden bei Heracles Almelo landete er bei RB Leipzig: Nun hat Borussias Torwart-Eigengewächs Janis Blaswich sein Champions-League-Debüt gefeiert. Der Anlass war kein schöner: Im Heimspiel gegen Celtic Glasgow kam er nach 13 Minuten für Peter Gulacsi ins Spiel, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Das Spiel endete 3:1 für Leipzig. Es wird in den nächsten Monaten also öfter auf Blaswich ankommen. Der gebürtige Willicher ist bei Borussia das Eigengewächs mit den meisten Kadernominierungen ohne Profieinsatz.