Borussias Spielplan bis Saisonende steht – Topspiel beim BVB

Mönchengladbach · Nun haben Gladbach-Fans endgültig Planungssicherheit, denn die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch die Spieltage 31 bis 33 zeitgenau angesetzt. Das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund findet am Samstagabend statt, in Leverkusen ist Gladbach sonntags gefordert.

22.03.2023, 13:14 Uhr