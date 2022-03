Aktion am Samstag : Borussias Spielerfrauen sammeln Sachspenden für Menschen in der Ukraine

Foto: dpa/Guido Kirchner 26 Bilder Diese Promis sind bekennende Borussia-Fans

Liveblog Mönchengladbach Die Frauen und Freundinnen der Profis Borussia Mönchengladbachs werden am Samstag vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC Sachspenden für Menschen in der Ukraine sammeln. In Kooperation mit der „Matthias Ginter Stiftung“ ist eine Liste von Dingen erstellt worden, die besonders benötigt werden.

