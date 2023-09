Fohlenfutter-Newsblog Telalovic wechselt nach England, Borussias U23 verpflichtet Foss

Mönchengladbach · Semir Telalovic wechselt in die englische Championship. Der 23-jährige Angreifer, der in der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt feierte, hat vor allem als Torjäger in der U23 auf sich aufmerksam gemacht. Borussias Zweitvertretung vermeldete am Freitag zudem einen Zugang.

01.09.2023, 14:08 Uhr

55 Bilder Alle Trikots von Borussia Mönchengladbach 55 Bilder Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

(jaso/kk/togr/hgo)