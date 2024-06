2006 der Sommermärchen-Macher Oliver Neuville über sein Polen-Tor und seine EM-Favoriten

Natürlich war Oliver Neuville zunächst nicht klar, welche Tragweite sein Tor haben würde. Was er indes gleich merkte: „So laut war nie zuvor ein Jubel nach einem Tor von mir“, sagt Borussias früherer Topstürmer und heutiger Co-Trainer im Rückblick auf seinen 1:0-Siegtreffer gegen Polen am 14. Juni 2006. Nicht nur das vollgepackte Stadion in Dortmund war außer sich in dem Moment, Neuville bewegte mit seinem späten Treffer ganz Deutschland. Es war der Moment, in dem die Heim-WM zum Sommermärchen wurde.