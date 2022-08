Borussias Vorbereitung auf Bayern : Farke fehlen drei Profis im Training

Foto: dpa/Marius Becker 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Bayern aussehen

Liveblog Mönchengladbach Mit einer rund 90-minütigen Trainingseinheit haben die Borussen am Mittwoch die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim FC Bayern München am Samstag fortgesetzt. Neben Stefan Lainer, der schon am Dienstag fehlte, mussten indes zwei weitere Profis aussetzen.